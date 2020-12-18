Белорусский парламент оценил резолюцию ЕП по Белоруссии

Парламент Белоруссии принял постановление в ответ на резолюцию Европарламента по ситуации в стране.

Как сообщает БЕЛТА, в постановлении «О заявлении Национального собрания Белоруссии в связи с принятием Европейским парламентом резолюции по Белоруссии» говорится, что белорусские парламентарии считают неприемлемым вмешательство ЕП в дела страны.

«Среди прочего в документе отмечается, что принятие Европарламентом резолюции по Белоруссии является неприемлемым вмешательством во внутренние дела суверенного и независимого государства», — пишет агентство.

Ранее Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусская сторона подготовила ответ на данные ограничения со стороны ЕС.