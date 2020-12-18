Президент Абхазии прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, что определённые последствия того, что произошло осенью в Нагорном Карабахе, ещё мы увидим. Очевидно для всех, что война — это плохо», — сказал он в интервью RT.

По его словам, народ Абхазии очень хорошо знает, что такое война.

«Мы ещё раз убедились, что главная ценность — это мир. А для того, чтобы обеспечить мир, нужно быть сильным, крепким и так далее. Мы в этом ключе в обязательном порядке будем укреплять своё сотрудничество военное, военно-техническое сотрудничество с Россией. Этому пути альтернативы нет», — сказал Бжания.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что говорить о конфликте в Нагорном Карабахе нужно в прошедшем времени, это уже история.