Президент Абхазии рассказал о помощи со стороны России в борьбе с коронавирусом

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал в интервью RT о помощи, которую оказала Россия в борьбе с коронавирусом в республике.

«Колоссальную помощь нам оказала Россия. В городе Сухум развёрнут военный госпиталь Минобороны России. Там на 150 мест. Работают более 100 врачей, военных специалистов. Это нам помогает», — сказал Бжания.

Он добавил, что ситуацию с коронавирусом удалось локализовать.

Ранее стало известно, что меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продлены в Абхазии до 12 января 2021 года.