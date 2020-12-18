На Украине за сутки выявлено 12 300 новых случаев коронавируса

На Украине за сутки выявили ещё 12 300 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксирован 944 381 случай COVID-19, сообщает глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника», — написал Степанов в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки были госпитализированы 2904 человека, 260 заболевших скончались.

Кроме того, за 24 часа вылечились от COVID-19 12 866 человек.

Всего на Украине зарегистрировано 16 256 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Ранее на Украине сообщили, что надеются вакцинировать по 2 млн человек в неделю.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить вакцину от COVID-19 уже в начале 2021 года.