На Украине за сутки выявлено 12 300 новых случаев коронавируса
- Reuters
«12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника», — написал Степанов в Facebook.
По его словам, за минувшие сутки были госпитализированы 2904 человека, 260 заболевших скончались.
Кроме того, за 24 часа вылечились от COVID-19 12 866 человек.
Всего на Украине зарегистрировано 16 256 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Ранее на Украине сообщили, что надеются вакцинировать по 2 млн человек в неделю.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить вакцину от COVID-19 уже в начале 2021 года.