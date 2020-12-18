В СНБ Армении заявили о прибытии Бортникова в Ереван

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Глава ФСБ Александр Бортников прибыл в Ереван, сообщили ТАСС в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
В СНБ Армении заявили о прибытии Бортникова в Ереван
  • © РИА Новости

«Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении (Армен Абазян. — RT)», — приводит сообщение ТАСС.

21 ноября российская межведомственная делегация посетила Ереван, а затем Баку. В ходе визитов в столицы Армении и Азербайджана были проведены встречи с высшими должностными лицами этих стран. 

В состав делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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