В СНБ Армении заявили о прибытии Бортникова в Ереван

Глава ФСБ Александр Бортников прибыл в Ереван, сообщили ТАСС в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

«Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении (Армен Абазян. — RT)», — приводит сообщение ТАСС.

21 ноября российская межведомственная делегация посетила Ереван, а затем Баку. В ходе визитов в столицы Армении и Азербайджана были проведены встречи с высшими должностными лицами этих стран.

В состав делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова.