ЕС заявил о готовности продолжить санкционное давление на Белоруссию
- Reuters
«ЕС готов принять дополнительные санкции, в том числе в отношении других экономических игроков, если ситуация в Белоруссии не улучшится», — говорится в документе на сайте Совета Евросоюза.
Как отметили в ЕС, новый пакет санкций был принят в ответ на «жестокость белорусских властей и в поддержку демократических прав белорусов».
Ограничительные меры включают запрет на въезд и заморозку активов указанных лиц и организаций.
В настоящее время в санкционный список ЕС по Белоруссии включено семь организаций и 88 физлиц.
17 декабря в рамках третьего пакета ограничительных мер ЕС ввёл санкции в отношении семи белорусских организаций, включая «Белтехэкспорт», а также 29 физлиц, в том числе главы Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ивана Эйсмонта.