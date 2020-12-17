ЕС заявил о готовности продолжить санкционное давление на Белоруссию

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Евросоюз продолжит санкционное давление на Белоруссию, в случае если ситуация в республике не изменится, говорится в заявлении альянса в связи с введением третьего пакета ограничительных мер в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.
ЕС заявил о готовности продолжить санкционное давление на Белоруссию
  • Reuters

«ЕС готов принять дополнительные санкции, в том числе в отношении других экономических игроков, если ситуация в Белоруссии не улучшится», — говорится в документе на сайте Совета Евросоюза.

Как отметили в ЕС, новый пакет санкций был принят в ответ на «жестокость белорусских властей и в поддержку демократических прав белорусов».

Ограничительные меры включают запрет на въезд и заморозку активов указанных лиц и организаций.

В настоящее время в санкционный список ЕС по Белоруссии включено семь организаций и 88 физлиц.

17 декабря в рамках третьего пакета ограничительных мер ЕС ввёл санкции в отношении семи белорусских организаций, включая «Белтехэкспорт», а также 29 физлиц, в том числе главы Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ивана Эйсмонта.

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