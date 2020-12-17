Путин рассказал о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал ситуацию в Белоруссии.
Путин рассказал о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
  • © РИА Новости / Виктор Толочко

«Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме», — заявил он. 

Путин отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко высказывался на этот счёт неоднократно и инициировал внесение изменений в Конституцию Белоруссии. 

«Посмотрим, как это всё будет происходить. Здесь бы хотелось добиться только одного: без вмешательства извне», — подчеркнул российский президент.

Он добавил: сейчас видно, что, к сожалению, это вмешательство имеет место. 

«Это информационная, политическая, финансовая поддержка из-за границы. Из-за границы никогда ничего хорошего не получается», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что ЕС продолжит оказывать давление на власти Белоруссии.

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