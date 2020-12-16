Минобороны опровергло данные об окружении российских миротворцев в Карабахе

Информация об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

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«Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, российские миротворцы выполняют задачи в штатном режиме. Ранее, как писали СМИ, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы находятся в окружении войск Азербайджана в Гадрутском районе. 16 декабря Армия обороны Карабаха заявила, что потеряла связь с военными нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении.