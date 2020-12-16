В Нагорном Карабахе заявили о потере связи с военнослужащими нескольких постов

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Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении.
В Нагорном Карабахе заявили о потере связи с военнослужащими нескольких постов
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Всю ночь и сегодня рано утром продолжались поиски военных. При активном посредничестве российских миротворцев принимаются меры с целью выяснить возможность пленения армянских военных и предпринять необходимые шаги в случае подтверждения этого факта», — цитирует Sputnik Армения сообщение.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.

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