В Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что за сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах вернулись ещё 566 беженцев.

27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.

Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.