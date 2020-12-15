В Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
- РИА Новости
«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что за сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах вернулись ещё 566 беженцев.
27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.
Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.