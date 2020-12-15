Минздрав Украины назвал возможные сроки получения вакцины от COVID-19

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Украина рассчитывает получить первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в I квартале следующего года. Об этом в эфире радио «Новое время» сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Минздрав Украины назвал возможные сроки получения вакцины от COVID-19
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«Мы очень рассчитываем на то, что первые вакцины мы получим уже в I квартале следующего года. Сейчас стараемся делать всё, чтобы первые дозы были на Украине в феврале», — заявил Степанов.

По словам Степанова, министерство сейчас проводит переговоры с промышленными предприятиями страны о хранении вакцин.

Он подчеркнул, что на Украине планируется вакцинация 21 млн граждан. В первую очередь это будут медработники, военнослужащие и сотрудники сферы образования.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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