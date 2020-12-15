В Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боёв

Информация о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, заявил представитель пресс-службы Армии обороны Сурен Сарумян.

В беседе со Sputnik Армения он сообщил, что обстановка спокойная.

В пресс-службе российского миротворческого контингента сообщения о боях из-за спорных сёл также опровергли.

12 декабря в Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанская сторона возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд.

В свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в провокационных действиях. Там отметили, что «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».

В Кремле сообщили, что «имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована».