В Кремле прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована», — заявил он, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.

Ранее командующий воинским контингентом России в регионе Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон после случая нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе.

12 декабря в Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанская сторона «возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд».

В свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в «провокационных действиях». Там отметили, что «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».