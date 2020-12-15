На Украине выявили 8416 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 8416 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 909 082 случая заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 233 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 15 480 летальных случаев коронавируса, 522 868 человек вылечились.

Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.