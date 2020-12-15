В Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
  • Reuters

«Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Отмечается, что за сутки с территории Армении вернулись ещё 825 человек. Таким образом, всего возвращены домой более 39 тыс. беженцев.

27 ноября стало известно, что в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.

Как рассказали в Министерстве обороны, центр работает в круглосуточном режиме.

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