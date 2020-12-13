В Карабах из Армении вернулись ещё более 820 беженцев

В Нагорный Карабах из Армении в сопровождении российских миротворцев вернулись ещё 825 беженцев. Всего после окончания боевых действий в регион прибыли более 38 300 жителей, сообщили в Минобороны России.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены 825 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг соблюдения режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, а также оказывают гуманитарную помощь населению и содействуют в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.