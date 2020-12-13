В Карабах из Армении вернулись ещё более 820 беженцев
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«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены 825 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг соблюдения режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, а также оказывают гуманитарную помощь населению и содействуют в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.