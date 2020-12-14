Путин поздравил Токаева по случаю Дня независимости Казахстана

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю предстоящего Дня независимости республики.

Об этом сообщили в пресс-службе Токаева.

«От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана — благополучия и процветания», — говорится в телеграмме Путина.

Российский лидер также отметил успешное стратегическое партнёрство двух стран и выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимодействия России и Казахстана в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других структур.

В ноябре в телефонном разговоре Путин и Токаев обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также организацию совместного производства вакцин на территории Казахстана.