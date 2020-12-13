В Белоруссии общее число случаев коронавируса превысило 160 тысяч

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Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 160 295.
В Белоруссии общее число случаев коронавируса превысило 160 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Белоруссии.

За сутки в стране выявили 1961 случай заболевания коронавирусом.

Вместе с этим отмечается, что за всё время эпидемии в стране вылечились от коронавируса более 138 тыс. пациентов, скончались 1263 человека.

Ранее Минздрав Белоруссии включил восемь новых стран в список государств, по прибытии из которых гражданам необходимо находиться на самоизоляции.

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