В Белоруссии общее число случаев коронавируса превысило 160 тысяч

Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 160 295.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Белоруссии.

За сутки в стране выявили 1961 случай заболевания коронавирусом.

Вместе с этим отмечается, что за всё время эпидемии в стране вылечились от коронавируса более 138 тыс. пациентов, скончались 1263 человека.

Ранее Минздрав Белоруссии включил восемь новых стран в список государств, по прибытии из которых гражданам необходимо находиться на самоизоляции.