В Белоруссии общее число случаев коронавируса превысило 160 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Белоруссии.
За сутки в стране выявили 1961 случай заболевания коронавирусом.
Вместе с этим отмечается, что за всё время эпидемии в стране вылечились от коронавируса более 138 тыс. пациентов, скончались 1263 человека.
Ранее Минздрав Белоруссии включил восемь новых стран в список государств, по прибытии из которых гражданам необходимо находиться на самоизоляции.