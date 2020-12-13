Министр обороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны Армении обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу инцидент в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

«Действия азербайджанской стороны сразу стали предметом обсуждения с руководством российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе. Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны РА Вагаршак Арутюнян также обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

12 декабря в Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанская сторона «возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд».

В свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в «провокационных действиях». Там отметили, что «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».

В Азербайджане подчеркнули, что в настоящее время «соблюдается режим прекращения огня».

После этого представитель штаба российских миротворческих сил сообщил, что в Гадрутском районе была зафиксирована «стрельба из автоматического стрелкового оружия».

По прямым каналам связи от сторон конфликта потребовали соблюдать режим полного прекращения огня.