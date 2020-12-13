Четыре человека погибли при пожаре в Казахстане

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Четыре человека погибли в результате возгорания частного дома в Алма-Атинской области Казахстана.
Четыре человека погибли при пожаре в Казахстане
  • © Пресс-служба МЧС Казахстана

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

«По прибытию на место вызова уже через четыре минуты сотрудниками противопожарной службы было установлено, что огнём полностью охвачено временное жилое строение на территории частного жилого дома. В ходе тушения пожара на месте обнаружены тела четверых человек», — говорится в заявлении.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее «Реальное время» передавало, что один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в частном доме в Татарстане.

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