Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана реализацию заявления по НКР

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым задачи по выполнению трёхстороннего заявления по урегулированию в Нагорном Карабахе.
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана реализацию заявления по НКР
  • © РИА Новости/POOL

«12 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

К тому же главы внешнеполитических ведомств обсудили практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября.

Ранее Лавров сообщил, что российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными.

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