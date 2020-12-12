Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана реализацию заявления по НКР
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«12 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Стороны обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня.
К тому же главы внешнеполитических ведомств обсудили практические задачи реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября.
Ранее Лавров сообщил, что российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными.