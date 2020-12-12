В Армении число случаев коронавируса превысило 147 тысяч

В Армении за сутки выявили 995 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Как сообщает национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, общее число заболевших COVID-19 достигло 147 312.

«За сутки выявлено 995 случаев COVID-19, вылечились 1047 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 124 521, заболевших — 147 312», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что за 24 часа в стране скончались 17 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 увеличилось до 2462.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.