Ещё более 480 беженцев вернулись в свои дома в Карабахе за сутки

За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись ещё более 480 беженцев, сообщили в Минобороны России.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлен 481 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 37,5 тыс. беженцев.

Ранее российские медики из медицинского отряда специального назначения начали оказывать помощь местному населению в Степанакерте.