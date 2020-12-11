Ещё более 480 беженцев вернулись в свои дома в Карабахе за сутки

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За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись ещё более 480 беженцев, сообщили в Минобороны России.
Ещё более 480 беженцев вернулись в свои дома в Карабахе за сутки
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлен 481 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 37,5 тыс. беженцев.

Ранее российские медики из медицинского отряда специального назначения начали оказывать помощь местному населению в Степанакерте.

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