Ещё более 480 беженцев вернулись в свои дома в Карабахе за сутки
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«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлен 481 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись более 37,5 тыс. беженцев.
Ранее российские медики из медицинского отряда специального назначения начали оказывать помощь местному населению в Степанакерте.