Спикером грузинского парламента переизбран Арчил Талаквадзе
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Как сообщает Sputnik Грузия, за него проголосовали 86 депутатов.
«Выборы 2020 года создали возможность многопартийного парламента, сотрудничества между здоровыми политическими силами, оппонирования, основанного на аргументах, а не на оскорблениях, и возможность делать политику, основанную на западных демократических ценностях», — сказал Талаквадзе.
Ранее стало известно, что правительство Грузии объявило об уходе в отставку в связи с началом работы нового парламента.
1 ноября сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта», по предварительным итогам выборов, получила парламентское большинство.