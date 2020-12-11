Спикером грузинского парламента переизбран Арчил Талаквадзе

Спикером парламента в Грузии переизбран Арчил Талаквадзе. Об этом свидетельствуют данные голосования депутатов.

Как сообщает Sputnik Грузия, за него проголосовали 86 депутатов.

«Выборы 2020 года создали возможность многопартийного парламента, сотрудничества между здоровыми политическими силами, оппонирования, основанного на аргументах, а не на оскорблениях, и возможность делать политику, основанную на западных демократических ценностях», — сказал Талаквадзе.

Ранее стало известно, что правительство Грузии объявило об уходе в отставку в связи с началом работы нового парламента.

1 ноября сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта», по предварительным итогам выборов, получила парламентское большинство.