Спикером грузинского парламента переизбран Арчил Талаквадзе

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Спикером парламента в Грузии переизбран Арчил Талаквадзе. Об этом свидетельствуют данные голосования депутатов.
Спикером грузинского парламента переизбран Арчил Талаквадзе
  • © Bernd von Jutrczenka/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Sputnik Грузия, за него проголосовали 86 депутатов.

«Выборы 2020 года создали возможность многопартийного парламента, сотрудничества между здоровыми политическими силами, оппонирования, основанного на аргументах, а не на оскорблениях, и возможность делать политику, основанную на западных демократических ценностях», — сказал Талаквадзе.

Ранее стало известно, что правительство Грузии объявило об уходе в отставку в связи с началом работы нового парламента. 

1 ноября сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта», по предварительным итогам выборов, получила парламентское большинство

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