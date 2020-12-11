Delfi: корейский режиссёр Ким Ки Дук умер от коронавируса

Корейский режиссёр Ким Ки Дук скончался в Латвии из-за осложнений коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует латвийский портал Delfi cо ссылкой на директора Artdocfest / Rīga Виталия Манского.

Он приехал в Латвию 20 ноября. По некоторым данным, режиссёр планировал приобрести жильё в Юрмале. При этом с 5 декабря Ким Ки Дук не выходил на связь. Коллеги занимались его поисками в латвийских больницах.

«Сегодня поступила информация о том, что режиссёр умер от осложнений COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким Ки Дук является лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что режиссёр Александр Гордон умер в возрасте 88 лет.