Delfi: корейский режиссёр Ким Ки Дук умер от коронавируса
- Reuters
Он приехал в Латвию 20 ноября. По некоторым данным, режиссёр планировал приобрести жильё в Юрмале. При этом с 5 декабря Ким Ки Дук не выходил на связь. Коллеги занимались его поисками в латвийских больницах.
«Сегодня поступила информация о том, что режиссёр умер от осложнений COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ким Ки Дук является лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей.
Ранее сообщалось, что режиссёр Александр Гордон умер в возрасте 88 лет.