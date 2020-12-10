В Киеве рассказали о продолжении переговоров по Донбассу
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Об этом он написал в колонке для интернет-издания «Украинская правда».
«Не верьте всяким заявлениям в духе «всё пропало», или что кто-то выходит из переговорного процесса, или же что переговоры зашли в тупик — нет, переговоры продолжаются», — заявил Ермак.
Глава офиса Зеленского добавил, что «переговорный процесс действительно сложный», но Киев «настойчиво продвигается вперёд».
Также Ермак назвал Минские соглашения «единственным путём, который сегодня существует».
Ранее МИД России заявил о деструктивных действиях Киева по Донбассу.