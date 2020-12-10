В Киеве рассказали о продолжении переговоров по Донбассу

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу не зашли в тупик, они продолжаются.

Об этом он написал в колонке для интернет-издания «Украинская правда».

«Не верьте всяким заявлениям в духе «всё пропало», или что кто-то выходит из переговорного процесса, или же что переговоры зашли в тупик — нет, переговоры продолжаются», — заявил Ермак.

Глава офиса Зеленского добавил, что «переговорный процесс действительно сложный», но Киев «настойчиво продвигается вперёд».

Также Ермак назвал Минские соглашения «единственным путём, который сегодня существует».

Ранее МИД России заявил о деструктивных действиях Киева по Донбассу.