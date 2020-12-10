Макей заявил о бесперспективности санкций против Белоруссии

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции западных стран в отношении Белоруссии не приведут к результатам, на которые рассчитывают их инициаторы.
Макей заявил о бесперспективности санкций против Белоруссии
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Мы обсуждали вопрос санкций. Наше мнение — в какой бы красивой обёртке это ни подавалось, санкции никогда не приводили и не приведут к каким-то позитивным изменениям или к решению тех или иных проблем», — приводит БЕЛТА его слова.

По его словам, белорусская сторона даёт «адекватный ответ на те санкции, которые будут введены нашими партнёрами».

Ранее Макей заявил, что Минск предложил партнёрам по СНГ проанализировать ситуацию и извлечь уроки из тех событий, которые происходят в белорусском государстве и регионе.

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