В Киеве заявили о готовности к новому этапу разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к очередному раунду разведения войск и разминированию в Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», — указано в сообщении.

Зеленский заявил, что, несмотря на сложности, впервые за время конфликта в Донбассе удалось установить реальный режим прекращения огня, который длится с 27 июля 2020 года.

Ранее Зеленский встретился с военнослужащими в Донбассе.