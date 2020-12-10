В Киеве заявили о готовности к новому этапу разведения сил в Донбассе
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Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.
«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», — указано в сообщении.
Зеленский заявил, что, несмотря на сложности, впервые за время конфликта в Донбассе удалось установить реальный режим прекращения огня, который длится с 27 июля 2020 года.
Ранее Зеленский встретился с военнослужащими в Донбассе.