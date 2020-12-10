В Киеве заявили о готовности к новому этапу разведения сил в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к очередному раунду разведения войск и разминированию в Донбассе.
В Киеве заявили о готовности к новому этапу разведения сил в Донбассе
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Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.

«Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц», — указано в сообщении.

Зеленский заявил, что, несмотря на сложности, впервые за время конфликта в Донбассе удалось установить реальный режим прекращения огня, который длится с 27 июля 2020 года.

Ранее Зеленский встретился с военнослужащими в Донбассе.

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