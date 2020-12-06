Зеленский встретился с военными в Донбассе
- Reuters
«В День Вооружённых сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединённых сил в Донецкой области», — говорится в сообщении.
Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.
Украинский президент поздравил военных, вручив им госнаграды и подарки.
Также он почтил погибших украинских военных на символической аллее памяти.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в подконтрольную Украине часть Донбасса.