Зеленский встретился с военными в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский встретился с военными в Донбассе
  • Reuters

«В День Вооружённых сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединённых сил в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.

Украинский президент поздравил военных, вручив им госнаграды и подарки.

Также он почтил погибших украинских военных на символической аллее памяти. 

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в подконтрольную Украине часть Донбасса.

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