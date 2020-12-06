Зеленский встретился с военными в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«В День Вооружённых сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединённых сил в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.

Украинский президент поздравил военных, вручив им госнаграды и подарки.

Также он почтил погибших украинских военных на символической аллее памяти.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в подконтрольную Украине часть Донбасса.