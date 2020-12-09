Суд в Киеве не разрешил Януковичу участвовать в заседании по видеосвязи

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об участии бывшего президента Украины Виктора Януковича в заседании суда по видеосвязи.

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«Следственный судья принял решение отказать в удовлетворении этого заявления», — приводит РИА Новости слова следственного судьи. Ранее Киевский апелляционный суд принял решение об отмене заочного ареста бывшего президента Украины по делу «евромайдана», назначив новое рассмотрение этого вопроса в суде первой инстанции. После этого Печерский суд украинской столицы начал рассмотрение ходатайства о заочном избрании меры пресечения Януковичу.