Суд в Киеве не разрешил Януковичу участвовать в заседании по видеосвязи

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Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об участии бывшего президента Украины Виктора Януковича в заседании суда по видеосвязи.
Суд в Киеве не разрешил Януковичу участвовать в заседании по видеосвязи
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Следственный судья принял решение отказать в удовлетворении этого заявления», — приводит РИА Новости слова следственного судьи.

Ранее Киевский апелляционный суд принял решение об отмене заочного ареста бывшего президента Украины по делу «евромайдана», назначив новое рассмотрение этого вопроса в суде первой инстанции. 

После этого Печерский суд украинской столицы начал рассмотрение ходатайства о заочном избрании меры пресечения Януковичу.

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