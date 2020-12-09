Суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения Януковичу

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства о заочном избрании меры пресечения бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу по делу «евромайдана».

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства стороны обвинения о содержании под стражей объявляется продолженным», — приводит РИА Новости слова судьи.

Отмечается, что ранее Киевский апелляционный суд принял решение об отмене заочного ареста бывшего президента Украины, назначив новое рассмотрение этого вопроса в суде первой инстанции.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы по делу о госизмене.