Суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения Януковичу

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Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства о заочном избрании меры пресечения бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу по делу «евромайдана». 
Суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения Януковичу
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства стороны обвинения о содержании под стражей объявляется продолженным», — приводит РИА Новости слова судьи.

Отмечается, что ранее Киевский апелляционный суд принял решение об отмене заочного ареста бывшего президента Украины, назначив новое рассмотрение этого вопроса в суде первой инстанции. 

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы по делу о госизмене.

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