Киев и Минск договорились о допуске украинцев на лечение в Белоруссию
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- РИА Новости
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказались в ситуации неопределённости после решения Беларуси закрыть наземную границу», — приводит его слова МИД Украины.
Кулеба уточнил, что поручил посольству Украины в Минске решить проблему.
«Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена», — сказал Кулеба.
Ранее постпред Белоруссии Юрий Амбразевич в ходе заседания Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Польша, Украина и Литва наживаются на политической ситуации в стране.