Киев и Минск договорились о допуске украинцев на лечение в Белоруссию

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Украинские и белорусские власти договорились о допуске украинских граждан на лечение в Белоруссию на период временных ограничений, введённых на белорусско-украинской границе. 
Киев и Минск договорились о допуске украинцев на лечение в Белоруссию
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказались в ситуации неопределённости после решения Беларуси закрыть наземную границу», — приводит его слова МИД Украины.

Кулеба уточнил, что поручил посольству Украины в Минске решить проблему. 

«Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена», — сказал Кулеба.

Ранее постпред Белоруссии Юрий Амбразевич в ходе заседания Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Польша, Украина и Литва наживаются на политической ситуации в стране.

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