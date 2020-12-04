В Белоруссии рассказали об отношениях с Польшей, Украиной и Литвой

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Постпред Белоруссии Юрий Амбразевич в ходе заседания Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Польша, Украина и Литва наживаются на политической ситуации в стране.
В Белоруссии рассказали об отношениях с Польшей, Украиной и Литвой
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Он отметил, что Украина и Литва под видом заботы о простых гражданах заманивают к себе на работу белорусских программистов, а Польша — медиков из Белоруссии. 

«Польша, Литва и Украина в прямом смысле наживаются на политическом моменте в стране», — цитирует его ТАСС.

По его словам, эти страны «хотят решать свои проблемы за счёт соседей».

Также он заявил, что в Минске считают, что Польша нарушает межгосударственные договоры, поддерживая с польской территории деятельность ряда граждан Белоруссии — администраторов Telegram-каналов экстремистского содержания. 

«Их публикации направлены на свержение конституционной власти в стране, содержат конкретные инструкции проведения противозаконных акций, подстрекают к уголовным преступлениям», — заявил Амбразевич.

В ноябре Генеральная прокуратура Белоруссии направила Польше запрос о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.

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