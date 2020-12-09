В Белоруссии призвали СНГ к полномасштабному режиму свободной торговли
- РИА Новости
Об этом, как сообщается на сайте белорусского правительства, он заявил на заседании экономического совета СНГ.
«Вице-премьер обратил внимание, что актуальной остаётся задача устранения барьеров в торговле в рамках Содружества, обеспечение на пространстве СНГ полномасштабного режима свободной торговли товарами, облегчение административных процедур для торговли и ведения бизнеса, промышленная кооперация, углубление сотрудничества в области инвестиций, инноваций, транспорта и других сферах», — говорится в сообщении.
Петришенко заявил, что «когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма», партнёры по СНГ, «наоборот, должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли».
Ранее сообщалось, что заседание Совета министров иностранных дел стран — членов СНГ состоится 10 декабря в режиме видеоконференции.
В МИД России рассказали, что участники встречи планируют обсудить «широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в формате СНГ с акцентом на совместные действия по преодолению негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции».