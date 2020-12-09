Работники урановых шахт устроили акцию протеста в центре Киева
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«Продолжаются протесты горняков урановых шахт в правительственном квартале Киева. Протестная волна только нарастает», — сообщил он в своём Facebook.
Он рассказал, что также продолжаются протесты горняков на предприятиях добывающей отрасли в Донецкой, Львовской и Волынской областях.
Волынец добавил, что «Нафтогаз» не перечислил почти $50 млн на выплаты зарплатного долга перед шахтёрами.
Ранее Волынец заявил, что горняки в трёх регионах Украины устроили забастовку из-за долгов по зарплате.