Работники урановых шахт устроили акцию протеста в центре Киева

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники урановых шахт проводят акцию протеста в правительственном квартале Киева.

«Продолжаются протесты горняков урановых шахт в правительственном квартале Киева. Протестная волна только нарастает», — сообщил он в своём Facebook.

Он рассказал, что также продолжаются протесты горняков на предприятиях добывающей отрасли в Донецкой, Львовской и Волынской областях.

Волынец добавил, что «Нафтогаз» не перечислил почти $50 млн на выплаты зарплатного долга перед шахтёрами.

Ранее Волынец заявил, что горняки в трёх регионах Украины устроили забастовку из-за долгов по зарплате.