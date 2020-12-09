Работники урановых шахт устроили акцию протеста в центре Киева

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники урановых шахт проводят акцию протеста в правительственном квартале Киева.
Работники урановых шахт устроили акцию протеста в центре Киева
  • © Михайло Волинець
  • Facebook

«Продолжаются протесты горняков урановых шахт в правительственном квартале Киева. Протестная волна только нарастает», — сообщил он в своём Facebook.

Он рассказал, что также продолжаются протесты горняков на предприятиях добывающей отрасли в Донецкой, Львовской и Волынской областях.

Волынец добавил, что «Нафтогаз» не перечислил почти $50 млн на выплаты зарплатного долга перед шахтёрами.

Ранее Волынец заявил, что горняки в трёх регионах Украины устроили забастовку из-за долгов по зарплате.

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