Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение заявления по НКР

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выполнение положений трёхстороннего заявления по урегулированию в Нагорном Карабахе.
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение заявления по НКР
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«8 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России С.В. Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Д.А. Байрамова», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября.

Также Лавров и Байрамов обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Ранее Сергей Лавров заявил, что российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными.

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