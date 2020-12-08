Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение заявления по НКР
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«8 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России С.В. Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Д.А. Байрамова», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября.
Также Лавров и Байрамов обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
Ранее Сергей Лавров заявил, что российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными.