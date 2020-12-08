В Белоруссии общее число случаев коронавируса превысило 150 тысяч

Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 150 602.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Белоруссии выявили 1649 случаев инфицирования коронавирусом.

Всего в стране выздоровели 127 528 пациентов с COVID-19.

Также сообщается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1222 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране должны научиться производить собственную вакцину от коронавируса.