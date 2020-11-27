Лукашенко: Белоруссии необходимо производить свою вакцину от COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска заявил, что в стране должны научиться производить собственную вакцину от коронавируса.
Лукашенко: Белоруссии необходимо производить свою вакцину от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину. Ещё непонятно, может, эта зараза останется навсегда, и нам, как от гриппа, придётся прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину», — отметил Лукашенко.

Он также напомнил, что российское руководство предложило Белоруссии штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать её производство.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о сроках и объёмах вакцинации населения от коронавируса.

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