Лукашенко: Белоруссии необходимо производить свою вакцину от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину. Ещё непонятно, может, эта зараза останется навсегда, и нам, как от гриппа, придётся прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину», — отметил Лукашенко.
Он также напомнил, что российское руководство предложило Белоруссии штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать её производство.
Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о сроках и объёмах вакцинации населения от коронавируса.