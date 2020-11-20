В Белоруссии рассказали о сроках и объёмах вакцинации от коронавируса

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о сроках и объёмах вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Белоруссии рассказали о сроках и объёмах вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Мы будем начинать прививать вакциной от COVID-19 с небольших групп населения. В первую очередь будут прививаться наиболее уязвимые группы населения... Вообще, мы планируем охват (в 2021 году) до 2 млн человек», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, первыми прививать также будут педагогов, медиков и всех, кто имеет «широкий объём контактов».

Он добавил, что вакцинация будет проводиться на бюджетной основе. Но пока о сроках говорить преждевременно.

Ранее в Минске ввели обязательный масочный режим на фоне распространения COVID-19.

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