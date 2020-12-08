Мишустин провёл переговоры с премьером Белоруссии
- РИА Новости
Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях».
В кабмине добавили, что Мишустин и Головченко «обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе».
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.