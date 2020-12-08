Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

Как пишет БЕЛТА, главный врач Столбцовской центральной районной больницы Светлана Глебко сообщила Лукашенко, что за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась. Если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов, то последние дни — по 12.

«Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы всё-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение», — отметил Лукашенко.

6 декабря сообщалось, что общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 147 157.