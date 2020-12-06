В Белоруссии общее число случаев коронавируса достигло 147 157

Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 147 157.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Белоруссии выявили 1878 случаев инфицирования коронавирусом.

Всего в стране выздоровели 124 774 пациента с COVID-19.

Также сообщается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране должны научиться производить собственную вакцину от коронавируса.