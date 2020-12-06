В Белоруссии общее число случаев коронавируса достигло 147 157
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что за прошедшие сутки в Белоруссии выявили 1878 случаев инфицирования коронавирусом.
Всего в стране выздоровели 124 774 пациента с COVID-19.
Также сообщается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране должны научиться производить собственную вакцину от коронавируса.