На Украине выявили 10 811 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 10 811 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 832 758 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 195 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 13 928 летальных случаев коронавируса, 436 564 человек вылечились.

Ранее временный поверенный в делах США Кристина Квин в ходе телефонного разговора с главой Минздрава Украины Максимом Степановым заявила, что правительство США рассмотрит вопрос поставок на Украину вакцины от коронавирусной инфекции.