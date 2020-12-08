Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 137 653
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2088.
За сутки в стране вылечились от коронавируса 548 человек. Общее число выздоровевших — 121 347.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что намерен зарегистрировать, производить и распространять российскую вакцину «Спутник V» в Казахстане.