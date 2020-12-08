Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 137 653

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 670 и достигло 137 653.
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 137 653
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2088.

За сутки в стране вылечились от коронавируса 548 человек. Общее число выздоровевших — 121 347.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что намерен зарегистрировать, производить и распространять российскую вакцину «Спутник V» в Казахстане.

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