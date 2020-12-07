Тихановская заявила, что при смене власти будет руководить 45 дней

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Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае смены власти в республике планирует руководить страной не более 45 дней.
Тихановская заявила, что при смене власти будет руководить 45 дней
  • РИА Новости

«Руководителем на 45 дней, надеюсь», — сказала она в интервью TUT.BY.

В штабе Тихановской отметили, что это минимум, который необходим до проведения новых выборов. 

Ранее Тихановская заявила, что «готова возглавить страну в переходный период».

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