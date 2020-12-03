Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию «в переходный период»

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «готова возглавить страну в переходный период».
Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию «в переходный период»
  • Reuters

«Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна», — сказала она. Запись выступления опубликована в её Telegram-канале. 

По словам Тихановской, её цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Белоруссия «подошла к новым выборам с наименьшими шоками».

«Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу», — добавила она.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы Белоруссии оппозиционеров, в том числе Тихановской. 

Глава государства назвал её «лохушкой».

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