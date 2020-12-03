Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию «в переходный период»
- Reuters
«Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна», — сказала она. Запись выступления опубликована в её Telegram-канале.
По словам Тихановской, её цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Белоруссия «подошла к новым выборам с наименьшими шоками».
«Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу», — добавила она.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы перехватили разговор выехавших за пределы Белоруссии оппозиционеров, в том числе Тихановской.
Глава государства назвал её «лохушкой».