Лавров и глава МИД Азербайджана провели переговоры

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели переговоры по телефону, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся 5 декабря.

«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с. г., включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с командующим российскими миротворцами генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.