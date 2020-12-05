Лавров и глава МИД Азербайджана провели переговоры
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Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Разговор состоялся 5 декабря.
«Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с. г., включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня», — заявили в МИД.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с командующим российскими миротворцами генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.