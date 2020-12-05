В Казахстане за сутки зафиксировано почти 800 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2071.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 119 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что намерен зарегистрировать, производить и распространять российскую вакцину «Спутник V» в Казахстане.