В Казахстане за сутки зафиксировано почти 800 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 792, достигнув 135 498.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2071.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 119 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что намерен зарегистрировать, производить и распространять российскую вакцину «Спутник V» в Казахстане.