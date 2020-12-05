Глава Минздрава Украины призвал к бесплатной вакцинации «групп риска»

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина» заявил, что 20 млн граждан страны, которые находятся в группе риска, нужно вакцинировать от COVID-19 бесплатно.
Глава Минздрава Украины призвал к бесплатной вакцинации «групп риска»
  • Reuters

«Мы считаем, что нужно вакцинировать за счёт госбюджета все категории риска — это около 20 млн человек. Это люди старше 60 лет, люди с сопутствующими болезнями, это все категории по профессиональному признаку. Их надо привить за счёт бюджета, и мы считаем, что это будет правильно», — цитирует РИА Новости Степанова.

Ранее Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения Украины будет предлагать правительству ввести локдаун с начала января на три недели.

К тому же на Украине зафиксировали 15 131 новый случай коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выявлен 787 891 пациент с COVID-19.

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