Тихановская отправила письмо Папе Римскому

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому Франциску, в котором рассказывает о событиях в республике.
Тихановская отправила письмо Папе Римскому
  • © Johanna Geron
  • Reuters

«В своём письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Беларуси, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе», — говорится в сообщении Тихановской в Telegram.

Отмечается, что письмо отравлено напрямую в Государственный секретариат Ватикана, а также лично передано апостольскому нунцию в Литве членом международной команды офиса Светланы Тихановской Денисом Кучинским.

Ранее Тихановская заявила, что планирует встретиться с кандидатом в президенты США Джо Байденом.

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