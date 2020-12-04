Тихановская отправила письмо Папе Римскому
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- Reuters
«В своём письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Беларуси, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе», — говорится в сообщении Тихановской в Telegram.
Отмечается, что письмо отравлено напрямую в Государственный секретариат Ватикана, а также лично передано апостольскому нунцию в Литве членом международной команды офиса Светланы Тихановской Денисом Кучинским.
Ранее Тихановская заявила, что планирует встретиться с кандидатом в президенты США Джо Байденом.